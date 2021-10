Premiera wielofunkcyjnego robota do gotowania Mambo 8590. Urządzenie hiszpańskiej marki Cecotec już na polskim rynku

Możliwość przygotowania szerokiej gamy potraw. Funkcja SlowMambo dla zdrowych i aromatycznych posiłków

Mambo 8590 zastąpi wiele dotychczas używanych urządzeń, pozwalając zarówno na zwiększenie przestrzeni w kuchni, jak i oszczędność czasu spędzonego na codziennym przygotowywaniu posiłków. Posiada aż 30 trybów pracy, dających możliwość m.in. siekania produktów, ich mielenia, smażenia, tarcia, ubijania, mieszania, fermentacji, precyzyjnego gotowania stopień po stopniu. Zostało także wyposażone w specjalną łyżkę MamboMix, która pozwoli na zagniatanie ciasta na makaron, chleb lub pizzę.

Producenci zadbali również o specjalną funkcję SlowMambo, pozwalającą na długie gotowanie posiłku w niskiej temperaturze, co daje możliwość zarówno przygotowywania bardziej aromatycznych, ale i zdrowszych dań. Dzięki takiej obróbce termicznej potrawy zachowują więcej składników odżywczych niż podczas gotowania w wysokich temperaturach. Ponadto urządzenie daje użytkownikowi duże możliwości konfiguracji wedle potrzeb. Posiada 10 poziomów prędkości, czasomierz pozwalający na dostosowanie czasu przygotowywania oraz opcję regulacji temperatury – od 37 do 120ºC.

Wygodna duża misa, wbudowana waga i przydatne akcesoria dla komfortu użytkowania

Wbudowana waga umożliwia użytkownikowi przyrządzanie posiłków z dużą precyzją i zgodnie z jego oczekiwaniami, a pojemna, aż 3,3-litrowa misa ze stali nierdzewnej umożliwi przygotowanie posiłków w większych ilościach. Mambo 8590 został wyposażony w wygodne akcesoria, m.in. koszyk i dwupoziomowy zestaw do gotowania na parze, co daje możliwość przyrządzania aż do 4 różnych potraw jednocześnie.

Łatwa obsługa i bezpieczeństwo użycia. Dotykowy wyświetlacz i wygodne czyszczenie

Mambo 8590 posiada duży cyfrowy, dotykowy wyświetlacz z panelem sterowania, którego obsługa jest prosta i intuicyjna. Dla bezpieczeństwa i komfortu użytkownika, urządzenie wyposażono w specjalną nasadkę dozującą, która zapobiega niekontrolowanemu rozbryzgiwaniu produktów, system odpowiadający za bezpieczeństwo podczas montażu i demontażu ostrzy oraz zapobiegający przegrzaniu, przywieraniu lub przypalaniu żywności. Posiada również antypoślizgową, umieszczoną na spodzie nakładkę, zapewniającą większą stabilność podczas jej pracy i zapobiegającą jego przesuwaniu się.

Urządzenie można łatwo i wygodnie czyścić po każdym użyciu – zarówno misę, jak i akcesoria, można myć w zmywarce, ograniczając czas na czyszczenie go po jego użyciu.

Mambo 8590 dostępny jest w kolorze czarno-niebieskim m.in. na euro.com.pl w cenie 1145 zł.