Cecotec (wymowa: sekotek) to rodzinna firma założona w 1995 roku w Walencji. W jej ofercie dostępnych jest obecnie ponad 750 produktów AGD - m.in. sprzątających, kuchennych, higieny osobistej i fitness. Dzięki swojej filozofii demokratyzacji technologii domowej oraz zachowania idealnej równowagi między jakością a ceną, Cecotec szybko podbił rynek hiszpański, a od kilku lat sukcesywnie zdobywa kolejne rynki w Europie i poza jej granicami. Oferta produktowa firmy jest nieustannie poszerzana o nowe produkty i rozwiązania, aby jak najlepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów. Hasłem Cecotec jest EVERYBODYTECH - czyli technologia dostępna dla każdego. Firma zatrudnia ponad 600 osób, a 40 proc. kadry zarządzającej stanowią kobiety.

Dynamiczny rozwój

Cecotec jest aktualnie obecny w ponad 30 krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej, m.in. we Włoszech, w Niemczech, Francji, Danii, Czechach, Niderlandach, Szwecji, Portugalii, Izraelu, Tunezji, Maroko, Indiach, Argentynie czy Chile.

Obecnie bardzo intensywnie rozwijamy naszą sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej - powiedział Łukasz Włodarczyk, Country Business Manager w Cecotec - W 2020 r. Cecotec uruchomił oficjalną dystrybucję m.in. we Włoszech, w Niemczech, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Wcześniej byliśmy już obecni w krajach bałtyckich i w Rumunii. Polska to duży i ważny rynek w tym regionie. Mamy nadzieję, że okaże się ważnym punktem na mapie naszej działalności.

W 2016 r. Cecotec uruchomił sprzedaż przez Internet i osiągnął przychody wysokości 16,8 mln euro. Od tego czasu, każdego roku hiszpański producent znacząco zwiększał poziom przychodów ze sprzedaży urządzeń AGD. W 2017 r. firma osiągnęła wynik 46,8 mln euro, w 2018 r. było to 111,2 mln, a w 2019 r. 260 mln euro. W sumie w ciągu czterech lat firma zwiększyła swoje przychody o blisko 1450 proc., z czego prawie połowa pochodziła ze sprzedaży online.

Nasze sukcesy wynikają z zaufania i przywiązania, jakimi darzą nas klienci - dodaje Łukasz Włodarczyk z Cecotec - Z zebranych danych wynika, że osoby, które kupiły pierwszy produkt Cecotec, szybko przekonują się do naszej marki i wracają do nas po kolejne urządzenia dla domu.

Najpopularniejsze linie produktowe

Najbardziej rozpoznawalnymi i najlepiej sprzedającymi się produktami w ofercie Cecotec są urządzenia sprzątające z linii Conga. Obejmuje ona roboty odkurzające i myjące, odkurzacze pionowe oraz roboty do mycia okien. Oprócz potężnej mocy wyróżniają się również dużą liczbą innowacyjnych akcesoriów, na przykład umożliwiających czyszczenie dywanów pokrytych zwierzęcą sierścią. Roboty sprzątające Conga są wyposażone w technologię inteligentnej nawigacji. Można nimi zarządzać za pomocą prostej w obsłudze aplikacji mobilnej na smartfony i tablety, która pozwala ustalać trasy i programować porządki na konkretne dni i godziny. Części modeli można również wydawać polecenia głosowo za pośrednictwem Asystenta Google lub Alexy czy zintegrować je z systemem Smart Home.

Kolejna popularna linia produktów spod znaku Cecotec to roboty kuchenne Mambo. Przyjazne i proste w obsłudze, oferują ponad 30 funkcji, jak np. gotowanie, gotowanie na parze, smażenie, mielenie, wyciskanie soków, siekanie czy zagniatanie ciasta, które dają niemal nieograniczone możliwości przyrządzania nawet do czterech potraw w tym samym czasie, przy jednoczesnym ograniczeniu wysiłku niemal do minimum.

Tę kategorię produktów planujemy wprowadzić do Polski w drugiej połowie roku 2021. Aktualnie pracujemy nad książką kucharską i aplikacją w języku polskim - dodaje Łukasz Włodarczyk z Cecotec.

W swojej ofercie Cecotec ma również ekspresy do kawy - przelewowe, kolbowe i automatyczne, a także żelazka i parownice do ubrań, wentylatory i klimatyzatory, grzejniki, nawilżacze, osuszacze i oczyszczacze powietrza, grille elektryczne, kuchenki mikrofalowe. W ofercie producenta jest też wiele urządzeń z kategorii drobnego sprzętu AGD, takich jak miksery, blendery, frytkownice beztłuszczowe, wagi kuchenne i łazienkowe, suszarki do włosów, prostownice i lokówki, golarki i wiele innych.

Aktualnie produkty firmy Cecotec dostępne są on-line w sklepach mediaexpert.pl, morele.net, maxelektro.pl, al.to oraz w mniejszych sklepach internetowych. Trwają też rozmowy z kolejnymi sieciami handlowymi.